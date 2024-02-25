Aşkın görünmeyen dili: Birinin sizinle gizlice ilgilendiğini gösterebilecek 8 işaret

Birisinden hoşlanmak; onların varlığını, kişiliğini ve özelliklerini olumlu bularak o kişiyle daha yakın bir ilişki kurmak istemektir. Bazen insanlar, sizden gizlice hoşlanabilir ancak bazı belirtiler var ki, karşınızdaki kişinin duygularını anlamanızı kolaylaştırabilir. İşte, birinin sizi gizlice hoşlandığını gösterebilen hareketler...