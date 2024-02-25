Aşkın görünmeyen dili: Birinin sizinle gizlice ilgilendiğini gösterebilecek 8 işaret
Bazen insanlar karşılarındaki kişiye ondan hoşlandıklarını söylemekte zorlanabilirler. Bunun yanı sıra farkında olmadan o kişiye ondan hoşlandıklarını belli eden hareketler sergileyebilirler. İşte, sizin için birisinin sizden hoşlandığını gösterebilecek 8 işaret!
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Birisinden hoşlanmak; onların varlığını, kişiliğini ve özelliklerini olumlu bularak o kişiyle daha yakın bir ilişki kurmak istemektir. Bazen insanlar, sizden gizlice hoşlanabilir ancak bazı belirtiler var ki, karşınızdaki kişinin duygularını anlamanızı kolaylaştırabilir. İşte, birinin sizi gizlice hoşlandığını gösterebilen hareketler...
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1. BEDEN DİLLERİ DAHA FARKLI OLABİLİR
Sizden hoşlandığını düşündüğünüz kişinin beden dilline yani bacaklarına ve kollarına dikkat edebilirsiniz. Duruşları, kişinin müsait olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Eğer bacak bacak üstüne atmamışlarsa, bu sizin bir şansınız olduğuna dair bir işaret olabilir.
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Ayrıca sizinle göz teması kurup kurmadığını veya avuçlarının size dönük olup olmadığını kontrol edebilirsiniz; bunlar açık vücut dilini gösterir. Bu kural hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir.
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2. KİŞİSEL DETAYLAR ANLATIRLAR
İnsanlar birinden hoşlanmaya başladıklarında genellikle kendileri hakkında daha fazla kişisel ayrıntı vemeye eğilimli olurlar. Bu ayrıntıların içerisinde gündelik hayatta yaşadıkları aksaklıklar veya kusurlar bile yer alabilir.
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Bunun yanı sıra sizinle ilgilenerek yakınlaştığınızı göstermek için sizin de ayrıntı vermenizi bekleyebilirler. Yani size kendiniz hakkında sorular sorarak sohbeti sürdürmeye çalışabilirler.
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3. BEKAR OLDUKLARINI BELİRTİRLER
Hiç alakası olmayan bir anda konuşmanıza şu anda kimseyle çıkmadıklarını "rastgele" eklerlerse, buna dikkat etmelisiniz. Bunu söylemelerinin arkasında size karşı müsaitliklerini göstermek istemeleri yatıyor olabilir.
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4. SESİNİZE TEPKİ VERİRLER
Bazı uzmanlara göre, insanların ne kadar hızlı konuştuğundaki değişiklikler, karşı tarafla konuşma hakkında ne hissedildiğine göre gerçekleşiyor ancak bu durum insanların bilinçli kontrolünde değildir.
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Ayrıca, diğer insanlardan hoşlanan kişilerin hissettikleri çekicilik düzeyine göre ses tonunu değiştirdiklerini söylüyor. Bunun yanı sıra kadınların erkeklerde alçak sesleri tercih ettiği ve erkeklerin sıklıkla tiz sesli kadınlardan hoşlandıkları biliniyor.
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5. SİZİNLE DALGA GEÇEBİLİRLER
Bu, bir konuşma sırasında fark edebileceğiniz bir işarettir. Eğer sizinle dalga geçiyorlarsa sizden hoşlanıyor olabilirler. Burada önemli olan nokta güvensiz hissettiğiniz bir özelliğiniz hakkında dalga geçmemelerinin gerekmesidir. Sadece size takılmak amaçlı, eğlenceli bir durum varsa sizden hoşlanıyor olabilirler.
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6. YAKINLARINDAKİ NESNEYLE OYNARLAR
Vücut dili hoşlantıyı anlamada önemlidir. Eğer karşınızdaki kişi gergin hissediyorsa muhtemelen saçlarıyla, takılarıyla, hatta tırnaklarıyla bile oynayabilir.
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7. DAVRANIŞLARINIZI KOPYALAYABİLİRLER
Dirseklerinizi masaya koyduğunuzda karşınızdaki kişi de o anda bunu yapabilir veya sadece bir dakika sonra aynı hareketi kopyalayabilir. İnsanların; jestler, belirli duruşlar, kelimeler, yemek veya müzik tercihleri yoluyla hoşlandıkları kişileri kopyaladıkları bilinir.
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Bunun sebebi "ilişkili taklit” yani beynin ayna nöron sistemine dayanan bir süreçtir: Beyin bölgelerinde oluşan bu ağ, insanları birbirine bağlayan sosyal yapıştırıcı görevi görerek hoşlantıyı belli edebilir.
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8. YAKLAŞMAK İÇİN EĞİLİRLER
Birisi sizden hoşlandığında fiziksel olarak size yakınlaşmak isteyebilir. Amerikalı antropolog Edward T. Hall, insanlar arasındaki fiziksel alanı anlamak için ''proksemik'' kavramını geliştirdi ve mesafeyi ise 4 ana bölgeye ayırdı, bunlar: kamusal alan, sosyal alan, kişisel alan ve özel alandır.
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Yani eğer bir kişi sizin kişisel alanınıza girmeye çalışıyorsa bu, onun sizden hoşlandığını gösteren güçlü bir sinyal olabilir.
Not: Bu davranışların hiçbirisi kesin kanıt olarak görülemez ancak çoğu uyuyorsa karşınızdaki kişinin sizden hoşlanıyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterebilir.
Kaynak: American Psychological Association, ABC, Forbes, Bright Side