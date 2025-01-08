Aşk, dostluk ve çocukluğun kalpleri ısıtan hikâyesini beyazperdeye taşıyan 'Aşkın Dünkü Çocukları', 31 Ocak’ta gösterime giriyor. Çocukluk anılarına bir yolculuk sunan ve şefkat dolu bir atmosfer yaratan film, 1970’lerden günümüze uzanan buruk bir aşk hikâyesini anlatıyor.

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Aşk, Oyun ve Dostluk…

'Aşkın Dünkü Çocukları', Ünye’den San Francisco’ya kadar uzanıyor. Yıllarca çocukluk aşkı İsabel’e duyduğu hasreti içinde taşıyan Arif, yalnız ve aksi bir adam olarak seyircilerin karşısına çıkıyor. Ancak onun yalnız hayatına dair küçük bir umut, Gürcü çocuk Nodiko ile varlığını gösteriyor. Nodiko’nun gelişiyle Arif, yeniden bağlandığı bir topluluk ve unuttuğu çocukluk ruhuyla hayatını yeniden keşfediyor.

REKLAM Filmde annesi ortadan kaybolan Nodiko’yu mutlu etmek için bir araya gelen 'Ünye’nin Dünkü Çocukları' ekibi yer alıyor. Gülümseten etkinlikleri, çocukça oyunları ve yıllara meydan okuyan dostluklarıyla bu ekip, yaşı ne olursa olsun herkesi içindeki çocuğu uyandırmaya davet ediyor. Yapımını CineGenna Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender ve Jessica May gibi isimler yer alıyor.