Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kampüslerinde açılan konuk evlerinde 2 yılı aşkın bir süredir “Askıda Oda” uygulaması yürütülüyor.

ÜCRETSİZ KALABİLİYORLAR

AA'nın haberine göre; uygulama sayesinde, şehir dışından gelen ve uzun tedavi sürecinde barınma sorunu yaşayan hasta ve hasta yakınları, hayırseverlerin “Askıda Oda” fonuna yaptıkları bağış sonucu konuk evlerinde ücretsiz kalabiliyor.

KİTVAK, 2011'de Ege Üniversitesi Hastanesi kampüsü, 2017'de de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kampüsünde hasta ve hasta yakınlarının barınma sorununu çözmek amacıyla iki ayrı konuk evi açtı. Üniversiteler tarafından işletilen konuk evlerinin ücreti, devlet konuk evlerinin taban fiyatları baz alınarak belirlense de bu ücretleri de ödeyemeyen kişiler için “Askıda Oda” uygulaması başlatıldı. Proje, tıpkı askıda ekmek gibi hayırseverlerin destekleri ile ekonomik gücü yeterli olmayan kişiler için uygulanıyor. Buna göre, hayırseverler KİTVAK’ın “Askıda Oda” fonuna bağışta bulunuyor. Tedavi sürecinde barınma sorunu yaşayan ve konuk evinde kalmak için ekonomik gücü yerinde olmayan hasta ve hasta yakınları bu bağışlar sayesinde konuk evinde ücretsiz kalabiliyor. 2 yılı aşkın bir süredir iki ayrı üniversitedeki konuk evinde toplam 213 hasta ve hasta yakını “Askıda Oda” uygulamasından yararlanırken, bu 213 kişi konuk evlerinde 9 bin 160 gece geçirdi.

HASTA YAKINLARI BAHÇEDE, KORİDORDA, ARABADA YATIYORDU

“Askıda Oda” hakkında bilgi veren KİTVAK Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Coşkun, “KİTVAK olarak önce Ege Üniversitesi Hastanesi kampüsünde onkoloji tedavisi görecek çocuklarımız için bir hastane açtık. Ardından bu hastanede kalan çocukların ve ailelerin barınma sorunu gündeme geldi. Özellikle eski dönemlerde hastanede yatacak yer bulamadığı için bahçede, koridorda yatan hasta yakınlarını hepimiz gördük ve üzülerek izledik. Bu sebeple hasta ve hasta yakınları için bir konuk evi ihtiyacı ortaya çıktı. Bir proje geliştirerek Ege Üniversitesi Hastanesi kampüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kampüsüne iki konuk evi kazandırdık. Üniversiteler tarafından işletilen bu konuk evlerimizin ücretleri devlet konuk evlerinin taban fiyatları baz alınarak belirleniyor. Kimi zaman bu ücretleri de ödeyemeyecek durumda olan aileler olabiliyor. İlk başta yönetim kurulumuz olarak bu kişilerin konuk evi masraflarını karşılamaya çalıştık ama hasta sayısı arttıkça altından kalkamayacak duruma geldik ve ‘Askıda Oda’ projesini geliştirdik. Şehir dışından gelen, ekonomik gücü bu ücretleri ödeyemeye yetmeyen hasta ve yakınları, eğer doktorlarının da onayı alınırsa bu odalarımızdan yararlanıyor. Gerçekten ihtiyacı olan hasta ve yakınları belirleniyor, oda ücretleri de ‘Askıda Oda’ fonundan biriken parayla karşılanıyor” dedi.

BAĞIŞ İÇİN BİR LİMİT YOK

“Askıda Oda” uygulaması için hayırseverlere belli bir limit koymadıklarını ifade eden Coşkun, “Hayırseverlerimiz 5 lira katkıda da bulunabilirler, bir ailenin bir gecelik ücretini de karşılayabilirler. Önemli olan bu insanların barınma sorununa çözmek. Konuk evinden yararlanan aileler çok mutlu oluyor. Aylarca hastanede kalmak zorunda olan hasta ve hasta yakınları altından kalkamayacakları bir yükün altına girmemiş oluyor. Bu konuk evi sayesinde hasta yakını çocuğunun yakına yıkanıp gidiyor, akşam geldiğinde bir tas sıcak çorba içiyor. Bunu da hayırsever katkılarıyla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

ODALAR EV GİBİ

Ege Üniversitesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Birim Sorumlusu Iraz Dönmez de, kampüs içerisindeki konuk evinin 40 oda ve 102 yatak kapasiteli olduğunu, “Askıda Oda” uygulamasının her oda için geçerli olduğunu belirtti. Dönmez, “Askıda Oda uygulamasından yararlanacak aile kaç kişi geliyorsa ona göre bir oda belirliyoruz. Odalarımızda mini buzdolabı, televizyon, tuvalet, banyo, klima mevcut. Şehir dışından veya yurt dışından gelen hastalarımız burada kalabiliyor. Daha önce hastane bahçesinde, koridorda yatan hasta yakınları oluyordu. Burası dışarıdan gelen hastaların barınma ihtiyaçlarını gideriyor. Gelen ailelerden çok olumlu tepkiler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BELİNAY BURAYI EVİ GİBİ GÖRÜYOR"

Anne Nalan Yıldırım ve 6 yaşındaki kızı Belinay Gülhan Yıldırım, 10 aydır Ege Üniversitesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde kalıyor. Malatya’dan geldiklerini ve “Askıda Oda” uygulamasından yaralandıklarını belirten Nalan Yıldırım, “Kızıma 2018 yılının ekim ayında nöroblastom teşhisi konuldu ve Malatya’dan Ege Üniversitesi Hastanesine geldik. ‘Askıda Oda’ uygulamasını daha önce duymamıştım. Çocuğu uzun süre tedavi gördüğü için dışarıda, arabada yatan aileler olduğunu duydum. Bizim İzmir’de ev tutacak durumumuz yoktu. Elazığ’a tedavi için yönlendirildik ancak Belinay oradaki tedavide biraz zorlanınca tekrar İzmir’e geldik ve doktorlara ‘dışarıda kalırım ama yine de Belinay’ın tedavisi burada olsun’ dedim. Bazı hasta yakınları ve doktorlarımız bize buradan bahsetti. Hemen işlemleri yaptık. 10 aydır burada kalıyoruz. Belinay burayı artık evi gibi görüyor. Hastaneye gittiğimizde ‘anne eve gidelim’ diyor. Böyle yerler inşallah çoğalır” dedi.

Belinay'ın mart ayında kök hücre nakli olduğunu ışın tedavisinin ise devam ettiğini söyleyen anne Yıldırım, konuk evinde gönül rahatlığı ile kaldıklarını belirtti.