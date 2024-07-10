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        Haberler Spor Diğer Güreş ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan’dan Rıza Kayaalp açıklaması! - Diğer Haberleri

        ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan’dan Rıza Kayaalp açıklaması!

        Ankara ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosundan çıkarılan milli sporcu Rıza Kayaalp ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:12
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        ASKİ'den Rıza Kayaalp açıklaması!
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        Ankara ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosundan çıkarılan milli sporcu Rıza Kayaalp ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

        Rıza Kayaalp’in kazandığı başarılarla ulaşılması güç bir rekora imza attığını vurgulayan Ankara ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “Uluslararası arenada; defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ezberleten, ABB ASKİ Spor’un sporcusu Rıza Kayaalp üzerinden özellikle sosyal medyada oynanan yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Rıza Kayaalp; Olimpiyat Oyunlarında 3, Dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştır. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif hâliyle ahmaklıktır. Rıza evladımızın, kariyerinin son döneminde 4. olimpiyat madalyası için çalıştığını hatırlatır, anasının ak sütü gibi temiz 24 yıllık spor kariyerine leke vurmayacağını bilmenizi isteriz. Sporcumuz yoğun derecede baş ağrısı ve kulak çınlaması için tamamen doktor kontrolünde ilaç tedavisi almak zorunda kalmıştır. Sporcumuzun bu şikâyetleri ve doktor tavsiyeleri yazılı olarak kayıt altındadır. Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.

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        RIZA KAYAALP: TALİHSİZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIM

        Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile talihsiz bir durumla karşı karşıya olduğunu ifade etti. ‘24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım’ diyen Rıza Kayaalp, “Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim” şeklinde konuştu.

        "SPOR MÜSABAKALARINA KATILMAM TEDBİREN GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI"

        Paris Olimpiyat Oyunları’na katılamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden milli sporcu, “Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız” dedi.

        Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle noktaladı:

        "14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum."

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