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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET: 2022 kasım askerlik yerleri ve celbi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta belli olur?

Askerlik yerleri sorgulama 2022: Askerlik yerleri açıklanma tarihi belli oldu! İşte tarihler

Kasım askerlik celbi ve yerleri gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yerine getirecek olanlar kasım ayı celp yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Binlerce askerlik görevini yerine getirmekle yükümlü kişi, 31 Ağustos’ta tercihlerini yaptı. MSB tarafından açıklanacak kasım ayı celp ve sevk tarihleri belli oldu! İşte askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tarihleri…

20.10.2022 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Kasım ayı celbi ile askerlik vazifesini tamamlayacak olan kişiler Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorgulamalarına hız verdi. İşte 2022 kasım askerlik celbi ve yerleri sorgulama ekranı…

  • ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından, kasım ayı askerlik yerleri için bekleyiş başladı. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruda 2022 kasım ayı askerlik yerleri ekim ayında e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

  • 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, askerlik yerlerini yapılacak duyuru ile e-Devlet ekranından öğrenecekler. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden kasım celbi askerlik sevk ve yerleri hakkında yapılan duyuruda, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

  • Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

  • ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

    T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, yer bilgisini edinebilecek.

    Bu adımların ardından ise sırasıyla,

    - Sevk Bilgilendirmesi,

    - Sevk Kişisel Bilgiler,

    - Sevk Başvuru Bilgilendirme ve

    - Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

    Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

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