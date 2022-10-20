31 Ağustos 2022 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, askerlik yerlerini yapılacak duyuru ile e-Devlet ekranından öğrenecekler. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden kasım celbi askerlik sevk ve yerleri hakkında yapılan duyuruda, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.