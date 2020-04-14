Askerlik uzadı mı? Askerlik celp ve terhis ertelendi mi? Soruları çığ gibi büyüyor. Binlerce vatani görevini yapan asker ve aileleri tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Hulusi Akar, celplerin ertelendiğini terhislerin ise uzatıldığını açıkladı. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? İşte merak edilenler haberimizde...

ASKERLİK UZADI MI?

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada virüs nedeniyle 53 bin gencin nisan ayında askere alınması ertelendiğini, Kasım 2019'da askere alınanların terhisi bir ay uzatıldığını bildirdi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ASKERLİK CELP VE TERHİS İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.

Bakan Akar, toplantıda yaptığı konuşmada 180'den fazla ülkeye yayılan küresel salgın nedeniyle sınırların kapatıldığını, sokağa çıkma yasaklarının başlatıldığını, seyahat kısıtlamalarının getirildiğini, uçuşların durdurulduğunu, tüm dünyanın teyakkuza geçerek küresel acil durumun ilan edildiğini hatırlattı.

Yurt genelinde gerekli tedbirler alınırken Milli Savunma Bakanlığının da diğer Bakanlıklarla koordinasyon içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ilk günden itibaren bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri ivedilikle ve kararlılıkla aldığını belirten Akar, "Bu doğrultuda salgınla daha sistematik mücadele edebilmek amacıyla, sürecin planlama, koordinasyon ve yönetimi için, Bakanlığımız bünyesinde Corona virus ile Mücadele Merkezi kurulmuştur. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, yurdumuzda ve dünyada tüm yetkililer tarafından önümüzdeki günlerin, salgının yayılması bakımından çok daha kritik olacağı vurgulanıyor. Buna göre ilave ne tedbirler alabiliriz, sürekli planlama halindeyiz. KOMMER sistematik bir şekilde, birlik ve karargahlarımız, ilgili bakanlık ve kurumlarımızla koordineli olarak 7 gün, 24 saat sürekli risk ve durum değerlendirmesi yapıyor. Buna bağlı olarak da çözüm önerilerinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.