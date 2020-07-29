Askerlik celp dönemleri ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ağustos ve Eylül ayı askerlik yerleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabilir.