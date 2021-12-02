İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma primleri de asgari ücret zammına göre belirlenecek. İşte Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre SGK borçlanma primlerinde görülecek değişiklikler...

SGK’YA BORÇLANMA PRİMLERİ ARTACAK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı vs şeklindeki borçlanma primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor.

Borçlanmayı bu yıl sona ermeden yapanlar günlük 38,16 TL prim ödeyerek borçlanabilirler. Borçlanmayı aralık ayında değil de 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaklar.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE DEMEK?

En yaygın borçlanma er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ NE OLACAK?

2021 yılı bitmeden 18 ay askerlik borçlanması yapanlar 20 bin 606 lira prim ödeyerek 540 günlük askerlik sürelerini prim günlerine ekleyebilecekler.

Aynı kişi yeni yılda borçlanma yaptığında askerlik borçlanması maliyeti asgari ücret yüzde 24 arttığında 25 bin 552 liraya, yüzde 33 oranında arttığında ise 27 bin 406 TL’ye yükselecek.