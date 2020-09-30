DHA

Mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen, araçlarıyla tozu dumana katan ve gürültü yapan gençler, bir apartman sakininin uyarısıyla çılgına döndü.

DHA'nın haberine göre, öfkeyle apartman sakininin binasına koşan gençlerin o görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Araya girenlerin sakinleştirdiği gençler, binadan geri çıkarak eğlencelerine devam ettiler.

Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler tepki çekti.

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