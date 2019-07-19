Asker ailesi yardım parası nasıl alınır? Asker ailesi 550 lira yardım başvurusu şartları nelerdir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oğlu ya da eşi askere gidene 2 ayda bir 500 TL verilecek. Peki, nasıl işte detaylar...

ASKER AİLESİ YARDIM PARASI NEDİR?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 500 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi yapılıyor.

ASKER AİLESİ YARDIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım parası ile ilgili başvuru şartları belirledi. Buna göre; Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvuranın TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı olmalı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanıyor.

ASKER AİLESİ YARDIM PARASI NEREDEN ALINIYOR?

- Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT’deki hesaplarına yatırılıyor.

- Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor.

- Hanede birden fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.