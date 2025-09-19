AŞK VE GÖZYAŞI DİZİ KARAKTERLERİ

Barış Arduç - Selim Keskin

Aksel Grup'un hukuk baş müşaviridir. Sevgi dolu ve mütevazı bir ailede yetişmiştir Meyra ile büyük bir aşkla başlayan, dışarıdan bir peri masalını andıran evlilikleri, zaman içinde bir çıkmaza sürüklenmiştir. Kalbiyle aklı arasında sıkışan Selim'in öğrendiği acı bir gerçek, onu hiç hazır olmadığı bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir. Evliliği çatırdarken bu güçlükle yüzleşmek zorunda kalan Selim'i şimdi, aşkın ve sadakatin anlamını yeniden keşfedeceği bir yolculuk beklemektedir.

Hande Erçel - Meyra Aksel Keskin

Türkiye'nin en büyük aile şirketlerinden biri olan Aksel Grup'un varisidir. Sert mizacı ve soğukkanlı duruşuyla çevresinde "Demir Leydi" olarak anılan Meyra disiplinli, sonuç odaklı, duygularını arka plana atan bir yapıya sahiptir. Koşulsuz sevgisi ile sarmalayıp ona güvenli bir liman olan Selim ile büyük bir aşkla başlayan evlilikleri, aynı evin içinde iki yabancı haline geldikleri sessiz bir savaş alanına dönüşmüştür. Talihsiz bir haber, Meyra için dönüm noktası olur. Şimdi aşka bir kez daha tutunmak ve yeniden başlamak için önünde çetin bir sınav vardır.