Aşk ve Çekişmenin Yansıması: Üç Tunç Tas

Aşk ve Çekişmenin Yansıması: Üç Tunç Tas

Etkileyici hikâyesi ve canlı müzikleriyle izleyicileri büyüleyen “Üç Tunç Tas”, kadın ve erkek arasındaki sevginin karmaşık dinamiklerini mizahi bir dille ele alıyor. Tiyatro Gün ekibinin yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Şenaşnas’ın üstlendiği Üç Tunç Tas müzikli tiyatro oyununun oyuncu kadrosunda; Ahmet Şenasnas, Selsu Sabur ve Berkay Özcan yer alıyor. Oyunun canlı orkestra müzikleri ise Yahya Semih Bulut, Sena Uzer, Ulaş Uysal, Cemil Ruşenoğlu ve Kağan Kurtcan tarafından sahneleniyor.

REKLAM advertisement1 Aşk ve Çekişmenin Sahnedeki Yansıması: Üç Tunç Tas REKLAM İnsan ruhunun derinliklerine inen, kadın ve erkek arasındaki sevginin inişli çıkışlı yollarını büyüleyici bir mizahla ele alan müzikli tiyatro oyunu “Üç Tunç Tas”, izleyicileri hem güldürüp hem düşündürmeye devam ediyor. Oyun, 27 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul Bahçe Galata, 29 Kasım Cuma akşamı İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi ve 30 Kasım Cumartesi akşamı Şişli Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. İçsel sorgulamalarla harmanlanan etkileyici hikâye, büyüleyici müzikleri ve sürükleyici performansı ile seyircileri duygusal yolculuğa çıkarıyor.

Yeni Oyun Tarihleri: 27 Kasım Çarşamba Saat 20.30 – İstanbul Bahçe Galata 29 Kasım Cuma Saat 20.30- İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi 30 Kasım Cumartesi Saat 20.30- Şişli Tiyatrosu 8 Aralık Pazar Saat 19.00- Nergiz Gösteri Merkezi 5 Ocak Pazar Saat 20.30- İzmir İstinyeArt %100 Performans Arena