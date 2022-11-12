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Aşk meyvesi! Cinsel sağlığa iyi geliyor, depresyonu yok ediyor! Faydalarıyla son zamanların gözde meyvesi oldu!

Ülkemizde çok yaygın olmayan tropik meyveler son zamanlarda faydalarının gündeme gelmesiyle birlikte popülaritelerini artırmış durumda. İşte bu meyve de Türkiye'de bilinirliğini artırdı ve birçok market raflarında yerini aldı. İşte depresyonu yok eden, kolajen oluşumunu destekleyen mucizevi meyve...

Giriş: 12.11.2022 - 22:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin olan çarkıfelek meyvesi, son zamanlarda oldukça popüler bir hal almış durumda. Faydaları saymakla bitmeyen bu meyve artık neredeyse tüm marketlerin raflarında yer alıyor. 

  • ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR?

    Çarkıfelek meyvesi, içeriğinde ntioksidanlar, vitaminler ve bitki bileşiklerini barındıran tropik bir meyvedir.

  • ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NEDİR?

    Çarkıfelek meyvesinin bilinen faydaları şu şekildedir;

    Diyabet tedavisinde olumlu etkileri vardır,

    Kalbi korur,

    Kan basıncını düzenler,

    Kanser riskini azaltır,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Sindirim sistemini dengeler,

    Kabızlığa iyi gelir,

    Cildi aydınlatır,

    Kaygıyı azaltır,

    Depresyonu önler,

    Cinsel gücü artırır,

    Solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılır,

    Kemik sağlığına olumlu etkileri vardır,

    Uyumanıza yardımcı olur,

    Kan dolaşımını düzenler,

    Kilo vermede yardımcıdır.

  • ÇARKIFELEK MEYVESİ ZARARLARI VAR MI?

    Lateks alerjisi olan kişiler çarkıfelek meyvesine karşı duyarlı olabilir ve bu durum alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Hamilelik döneminde kasılmalara sebep olabilir. Sinir sistemini uyardığı için ameliyat öncesi tüketilmemelidir.

  • ÇARKIFELEK MEYVESİ BESİN DEĞERİ

    100 Gramda

    Kalori - 60 kcal

    Karbonhidrat - 14 g

    Lif - 0.2 g

    Protein - 0.67 g

    Yağ - 0.18 g

    Sodyum - 0.01 g

    A Vitamini - 943 IU

    C Vitamini - 18 mg

    Potasyum - 278 mg

    Kalsiyum - 4 mg

    Demir - 0.36 mg

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