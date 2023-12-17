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Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı ‘Aşk Mevsimi’ filminin afişi yayınlandı. Bozcaada’nın doğal güzelliğinde çekilen fotoğraflar Yiğit Eken imzası taşırken afiş tasarımı ise Emre Erdem’e ait.

9 Şubat 2024’te izleyiciyle buluşacak olan film yıllara yayılan bir aşk hikâyesini kimi zaman gülümseten kimi zaman yürek burkan bir atmosfer eşliğinde anlatmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığını filmin kadrosunda; Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi oyuncular yer alıyor.

'Şirin' ve 'Ali Yaman'ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikâyesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.