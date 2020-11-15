Aşk Masalı oyuncuları kimler? Aşk Masalı filmi konusu nedir? Star TV izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki Aşk Masalı bu akşam sinemaseverler ile buluşacak.

AŞK MASALI OYUNCULARI

Algı Eke, Emre Kızılırmak, Recep Güneysu, Ayşenil Şamlıoğlu, Hazal Şenel, Ayşen Sezerel, Kıvanç Baran

AŞK MASALI FİLMİ KONUSU

Masal, patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır. Akın, Masal'ın farkında bile değildir, üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır. Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir.