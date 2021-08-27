GÜNAY - KARACAOĞLU - ZÜMRÜT KORFALI
Günay Karacaoğlu, 13 Mart 1971 tarihinde Kayseri‘de doğmuştur. Bir ablası, bir abisi vardır. 1976 yılında İstanbul‘a gelmişlerdir. Lisedeyken okulun tiyatro kolunda aktif olarak bulundu. Liseler arası tiyatro festivalinde “en iyi oyuncu” ödülünü aldı.
1991 yılında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”nde tiyatro eğitimine başladı, 1995 yılında mezun oldu. Profesyonel olarak dizi, tiyatro, sinema ve reklam filmlerinde oynadı.
1994 yılında ilk dizi deneyimini Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar‘ın başrolde oynadığı Şehnaz Tango dizisi ile yaptı.
1999 yılında Gani Müjde‘nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği ve Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Cem Davran, Hande Ataizi, Sümer Tilmaç, Ayşegül Aldinç, Yılmaz Köksal ve Nurseli İdiz‘in rol aldığı “Kahpe Bizans” adlı sinema filminde Anaç Hatun rolünde oynadı.
2010 yılında Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin‘in oynadığı Gönülçelen dizisinde Gülnaz karakterini canlandırdı.
2013 yılında TRT 1’de oynayan “Avrupa Avrupa” adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Selen Seyven, Zuhal Topal, Şehsuvar Aktaş, Kadir Çöpdemir ile birlikte oynadı.
7 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Ömer Vargı‘nın yaptığı “İnşaat 2” adlı sinema filminde Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bülent Kayabaş, Yeşim Büber ile beraber rol aldı.
2014 yılı Kasım ayında Show TV‘de yayınlanmaya başlayan, Türker İnanoğlu yapımcılığında Erler Filmin yaptığı “Roman Havası” adlı dizide başrolü Oya Başar, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Petek Dinçöz, Erkan Şahin ve Günay Karacaoğlu paylaşmaktadır. Dizide ayrıca İlhan Daner, Lalizer Kemaloğlu, Boğaç Aksoy, Gökhan Şahin, Gülay Baltacı, Mehtap Ar, Hakan Dülger, Çiğdem Aygün, Galip Erdal, Goncagül Narlı ve Mesut İzgi gibi usta isimler yer alıyor.
5 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren “Çakallarla Dans Sıfır Sıkıntı” adlı sinema filminde Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ile birlikte oynadı.
Evlilikleri :
1.eşi: Şevket Çoruh ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır.
2.eşi: 14 Temmuz 2008 tarihinde yapımcı Cengiz Çağatay ile evlendi. 17 Ocak 2012 tarihinde boşandı.
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