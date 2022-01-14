Aşk Mantık İntikam bugün var mı?

Aşk Mantık İntikam bugün var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 FOX TV Yayın akışı ile Aşk Mantık İntikam yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Aşk Mantık İntikam 14 Ocak Cuma günü yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam bugün var mı? Bilindiği üzere yılbaşı arası nedeniyle birçok dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmadı.

Bu nedenle her dizi için olduğu gibi Aşk Mantık İntikam dizisinin de bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Peki, 14 Ocak 2022 FOX TV Yayın akışı ile Aşk Mantık İntikam yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

Aşk Mantık İntikam dizisinin 14 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI - 14 OCAK

19.00 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00 - AŞK MANTIK İNTİKAM

23.30 - ORTA SAYFA

01.45 - YASAK ELMA