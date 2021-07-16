Aşk Mantık İntikam 5. son bölümünde; Çınar, Ozan’la aralarında ne olduğu konusunda Esra’nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası’nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla’nın büyük tepkisiyle karşılaşır. İşte son bölüm özeti...

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



AŞK MANTIK İNTİKAM 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan’a söylerler. Ozan’ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt’ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar’ın Esra’ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar’ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?