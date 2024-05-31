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        Haberler Bilgi Magazin Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? 2024 yılı tekrar bölümlerini Kanal D duyurdu: Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanacak?

        Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? Aşk-ı Memnu saat kaçta yayınlanacak?

        Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor. Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem gibi başarılı isimleri buluşturan dizi Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanacak. Dizinin severleri "Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri yayın tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:28
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        • 1

          Türk dizi tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor. Kadrosunda pek çok başarılı ismi buluşturan dizi yaz aylarında Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          AŞK-I MEMNU DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak.

        • 3

          AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU

          Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu ediyor. Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.

        • 4

          AŞK-I MEMNU NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

          Aşk-ı Memnu'nun ilk bölümü 4 Eylül 2008'de ekranlara geldi. Dizinin 79. son bölümü ise 18 Haziran 2009'da yayınlandı.

        • 5
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