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        Haberler Bilgi Magazin Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? 2024 yılı tekrar bölümlerini Kanal D açıkladı: Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanacak?

        Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!

        Aşk-ı Memnu yeniden gündemdeki yerini aldı. 2008 - 2010 tarihleri arasında Kanal D'de izleyici ile buluşan romantik drama türündeki Türk televizyon dizisi yaz aylarında tekrar bölümleriyle sevenleriyle buluşacak. Peki, Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:51
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        • 1

          Başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle yeniden seyirci karşısına çıkacak. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler yayın tarihi ve saati hakkında araştırma yapıyor. İşte "Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanacak?" sorusunun yanıtı...

        • 2

          AŞK-I MEMNU DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak.

        • 3

          AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU

          Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu ediyor.

        • 4

          Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.

        • 5

          AŞK-I MEMNU NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

          Aşk-ı Memnu'nun ilk bölümü 4 Eylül 2008'de ekranlara geldi. Dizinin 79. son bölümü ise 18 Haziran 2009'da yayınlandı.

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