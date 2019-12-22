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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Şenol Sönmez’in oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın bu akşam ekrana gelecek final bölümünde Nalân’dan Ada’nın Rüzgâr’la evlenmek üzere olduğunu öğrenen Yusuf, deliye döner. Ada’nın servetinin peşine düşen İsmail ise Erdem’in karısına ulaşmak için çıktığı yolda Hünkâr’la karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hünkar, ona Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Ada’nın sevdiklerinin zarar görmemesi için kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Yusuf, onu Rüzgâr’ın ellerinden kurtarmak için hemen harekete geçer.

Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgâr’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkâr’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de final bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın final bölümü tanıtımları: