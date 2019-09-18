Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yusuf ve Ada’nın birbirini tanımaya çalıştığı romantik anların ekrana geldiği tanıtımda Ada, kendine yeni bir ev arıyor. Ada’nın, “Başkasının evinde diken üstünde durmaktansa, bir kümes kadar da olsa kendi dört duvarımda yaşayayım yeter bana. Yeter ki özgür olayım!” sözleri dikkat çekerken, duyulan silah sesi izleyenleri şoke ediyor. Mustafa’yı karşısında bulan Ada’nın kaçmaya çalıştığı sırada silahın ateş alması, “Kim vuruldu?” sorusunu akıllara getiriyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR 3. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

AŞK AĞLATIR’IN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İstanbul sokaklarında bir başına kalan Ada çaresizce Nagehan’ı arayarak yardım istedi. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanan ve onu bulmak için elinden geleni yapan Ada, bir yandan da iş bulmaya çalıştı. Bu sırada Yusuf da Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yaptı fakat ikilinin kavuşması kolay olmadı. Mustafa’nın komadan çıkmasıyla serbest bırakılan Yusuf, Ada’dan bir iz bulmaya çalıştı. İsmail, Ada’yı yakalamak için Nagehan’ın evine geldi. Dayısının geldiğini öğrenen Ada hızla evden uzaklaşırken, kendini Yusuf’un oturduğu yerin yakınlarında buldu. Sonunda birbirlerine kavuşan ikilinin sevinçleri görülmeye değerken, mutlulukları uzun sürmedi. Mustafa ve İsmail, işe giderken yakaladıkları Ada’yı zorla götürmeye çalıştı.

AŞK AĞLATIR 2. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor. Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!