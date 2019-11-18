Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan ve Rüzgar’ı geride bırakan Ada ve Yusuf’un bir araya geldiği fragmanında DNA raporunun peşine düşen Çiçek, Nalan’a yakalanıyor. Nalan’ın sözleri üzerine Yusuf’a çok sert tepki gösteren Hikmet gitmeye karar verirken, büyük bir tehlike yaşayan Hikmet’i kurtaran kişi ise Cevdet oluyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçek’e zarar veremeyen Nalân, onun uyanıp konuşmasını ve kendisini ele vermesini engellemek için yollar aramaya başladı. Yusuf ise teslimat sırasında boğuştuğu adamın silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih, adım attığı karanlık yollardaki ilk gecesinde vurulan Yusuf’u baygın halde bırakıp kaçtı. Yusuf’un ortadan kaybolması üzerine meraktan çılgına dönen Ada, Fırat’la birlikte Yusuf’u bulmak için büyük bir çaba harcadı. Bu sırada Mert, Rüzgâr’ı Ada’nın sevgisini kazanması için cesaretlendirdi. Yusuf’u baygın halde bulan Cevdet yarasına müdahale ederek, hayatını kurtardı. Teslimat sırasında sorun yaşadığı adamların Cevdet’in barınağını basmasıyla büyük bir tehlike yaşayan ikili kaçarak kurtuldu. Cevdet’e can borcunu ödemek isteyen Yusuf, güvende olması için onu pansiyona getirdi. Zeynel’in ağına düşen İsmail, tüm parasını kaptırınca eve geri döndü. Yusuf’u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf’u karşısında görünce sevinçten havalara uçtu. Bir anlığında ikisi de çok mutlu oldular ama bu mutlulukları Nalân’ın gelmesiyle bozuldu. Nalân’ın sözleri üzerine gözyaşlarına hâkim olamayan Ada’ya Rüzgâr destek oldu. Çiçek’in kendine geldiğini ama hafızasını kaybettiği için olanları hatırlamadığını öğrenen Nalân, Yusuf’un dedesi Hikmet’i kullanarak evlilik sürecini hızlandırmak istedi. Aslında her şeyi hatırlayan Çiçek’in bu sırrını şimdilik sadece Fırat biliyordu. Babasının ölüm haberiyle yıkılan Rüzgâr ile acısını paylaşan Ada arabadayken, yanlarından kamyonetiyle Yusuf ve Nalân geçti. Yusuf ve Ada’nın göz göze geldiği final sahnesi izleyenleri derinden etkiledi.