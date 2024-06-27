Kalp kırıklığıyla başa çıkmak: Ayrılık ardından yaşanan 7 aşama nedir?
Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, ayrılıkların yıkıcı olabilir. Bir bakmışsınız el ele parkta geziniyor, birlikte geleceğinizi hayal ediyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız, gelecek planlarınız yerle bir olmuş, yapayalnız kalmışsınız. Lisanslı bir evlilik ve aile terapisti ve "Aşkın Yedi Kaderi" kitabının yazarı olan Claudia de Llano ayrılık sürecinin 7 aşamasını ortaya koydu. İşte detaylar!
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Claudia de Llano, LMFT, bir ayrılık yaşamak, sevilen birinin ölümünün yasını tutmak kadar acı verici olabilir, çünkü aslında hayatımızdaki en önemli ilişkilerden birini kaybediyoruz diyor. Peki ayrılığın ardından yaşanabilecek süreçler nelerdir? İlişki bilimcilerden konuya dair açıklamalar geldi. İşte detaylar!
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YAS SÜRECİ
Yas tutma süreci, rahatlama, umut ve kabullenme anlarıyla iç içe geçmiş öfke, üzüntü, kafa karışıklığı, yalnızlık, kaygı, suçluluk ve pişmanlık dalgalarını yaşadığınız duygusal bir hız treni gibi hissedilebilir. Bazen bu aşamalardan teker teker geçersiniz, bazen de bunları tekrarlarsınız veya farklı duygusal durumlar arasında o kadar hızlı gidip gelirsiniz ki bu size kamçı etkisi yapar.
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Davranış bilimci, ilişki koçu ve "Mutluluk Hipoteziniz" kitabının yazarı Clarissa Silva, ayrılıklar söz konusu olduğunda öfke, kızgınlık ve kaybı aynı anda yaşayabileceğinizi söylüyor. Ancak bu yolun sonunda kabullenme ve büyüme var.
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1. AŞAMA: KARARSIZLIK
Ayrılıktan hemen sonra aklınızdan milyonlarca düşünce ve duygu geçer. Bu aşamada, kalbiniz ve aklınız duygularınızla halat çekme oyunu oynar ve sizi farklı yönlere çeker. Bu aşamada yaşayabileceğiniz bazı düşünce ve davranışlar şunlardır:
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Doğru şeyi yapıp yapmadığınızı merak etmek: Bazen ayrılığın yapılacak en iyi şey olduğuna ikna olursunuz. Diğer zamanlarda, kendinizi belki de, sadece belki de, bunu yürütüp yürütemeyeceğinizi merak ederken bulursunuz.
Tüm senaryoları oynamak: Zihniniz tüm farklı "eğer" senaryolarını oynamaya devam eder: "Ya şunu söyleseydim? Ya onlar bunu yapsaydı? O zaman hala birlikte olur muyduk?"
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Duygusal kırbaçlanma: Bir an kendinizi güçlü hissediyor, onsuz geleceğinizi hayal ediyorsunuz ve bir sonraki an nostalji denizinde boğuluyor, eski fotoğraflara ve mesajlara bakıyor, umutsuzca elinizden kayıp giden bir şeye tutunmaya çalışıyorsunuz.
Karışık duygular yaşıyorsunuz: Duygularınız karmakarışıktır. Kavgalar bittiği için rahatladınız ama tekrar bekar olmak istemiyorsunuz. Eski sevgilinize size davranış biçimi nedeniyle kızgınsınız ama aynı zamanda onu özlüyorsunuz.
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Üstesinden gelmek için çelişkili duygulara sahip olmanın normal olduğunu unutmayın. Duygularınızı kabul edin ve ortaya çıktıklarında duygularınızı tam olarak hissetmenize izin verin, böylece hissedilebilir, ifade edilebilir ve içinizde hareket edebilirler.
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2. AŞAMA: İNKAR VE ŞOK
Ayrılıktan kısa bir süre sonra şoka girme eğilimi gösteririz. Bu aşamada, ayrılığı ve duygularımızı inkar ederiz. De Llano, "İnkâr, değişen gerçeklikle yavaş yavaş başa çıkarken acıyı emen koruyucu bir mekanizmadır" diyor. Bu aşamada yaşayabileceğiniz bazı düşünce ve davranışlar şunlardır:
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Gerçekliği kabullenmeyi reddetmek: Muhtemelen bunun olamayacağını düşünüyorsunuz. Her şeyin düzelmesini ve eski haline dönmesini umuyorsunuz. De Llano'ya göre, bu aşamadaki yaygın düşünceler şunlardır: "Bunu daha önce de yaşadık, düzeltebiliriz" ya da "Kendilerine gelecekler ve tekrar bir araya geleceğiz."
Acı veren duygulardan kaçınmak: İnkâr, ayrılıkla birlikte gelen yoğun duygulara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Acıyla doğrudan yüzleşmek yerine, duygularınızı gömersiniz ve bunu düşünmekten kaçınmak için iş veya diğer sorumluluklarla dikkatinizi dağıtırsınız.
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Olanları unutmak: Artık birlikte olmadığınızı unutmaya devam edersiniz. Kendinizi uykunuzda ona ulaşmaya çalışırken ya da kapıdan içeri girdiğinizde onu görmeyi beklerken bulabilirsiniz.
Eski sevgilinizle iletişimde kalmak: De Llano, eski sevgilinize hala birlikteymişsiniz gibi mesaj atmaya ve onu aramaya devam edebileceğinizi, hiçbir şey değişmemiş gibi hayatınız hakkında ona danışabileceğinizi söylüyor.
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Haberi paylaşmamak: Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize ayrılıktan henüz bahsetmemiş olabilirsiniz, çünkü bununla yüzleşmeye hazır değilsiniz ve küçük bir parçanız hala belki tekrar bir araya geleceğinizi umuyor.
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Bu süreçte duygularınızdan saklanmayı ve dikkatinizi dağıtmak için başka işlerle meşgul olmayı bırakın. O an ne kadar acı verici olursa olsun, tüm hislerinizi hissetmenize izin verin. Ayrıca De Llano, haberi sevdiklerinizle paylaşmanızı ve onlara nasıl hissettiğinizi anlatmanızı önerir, böylece durumu işlemeye başlayabilirsiniz.
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AŞAMA 3: ÖFKE VE KIZGINLIK
Bir ayrılığın ardından eski sevgilinize karşı yoğun bir öfke ve kızgınlık hissedebilirsiniz. Bu aşamada yaşayabileceğiniz bazı düşünce ve davranışlar şunlardır:
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İncinmiş hissetmek: Eski sevgilinizin davranışları karşısında incinmiş hissedebilirsiniz. De Llano, bu incinmenin öfke şeklinde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Kendinizi şöyle düşünürken bulabileceğinizi açıklıyor: "Beni görmezden gelmeye/beni incitmeye/beni terk etmeye nasıl cüret ederler?"
Kavga çıkarmak: De Llano, öfkenizin sizi kırıcı mesajlar göndermek, kastetmediğiniz şeyler söylemek ve ayrılıktan sonra bile eski sevgilinizle kavga etmek gibi tepkisel yollarla hareket etmeye sevk edebileceğini söylüyor.
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Suçlama oyunu oynamak: Öfkenizi yöneltmek için bir hedef arayabilirsiniz. Ayrılık için eski sevgilinizi, kendinizi veya diğer faktörleri suçlayabilirsiniz.
Geçmiş suçları tekrarlamak: Eski partnerinizin suçlarından oluşan bir makara kafanızda döngü halinde oynayabilir. İlişkiniz boyunca sizi kırmak için yaptıkları her küçük şey birikebilir ve öfkenizi yoğunlaştırabilir.
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De Llano, bu gibi durumlarda öfkeli hissetmenin doğal olduğunu açıklıyor. Rahatsız edici olsa da öfkenizle birlikte oturmanızı öneriyor, böylece öfkeniz kendiliğinden yükselip kaybolabilir.
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4. AŞAMA: PAZARLIK VE MÜZAKERE
De Llano, pazarlık aşamasının, ilişkiyi yeniden kazanmak için kendimizi ya da durumumuzu nasıl değiştirebileceğimizi kendimizle ve partnerlerimizle müzakere ettiğimiz aşama olduğunu belirtiyor. "Bu, ayrılığın acısıyla başa çıkmamıza yardımcı olan bir yas tepkisidir." Bu aşamada karşılaşabileceğiniz bazı düşünce ve davranışlar şunlardır:
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Başka bir şans dilemek: Kendinizi ikinci bir şans dilerken bulabilir, şöyle düşünebilirsiniz: "Keşke bir şansım daha olsaydı, her şey farklı olabilirdi."
Değişim sözü vermek: Eski sevgilinizi geri kazanma umuduyla ona değişeceğinize dair söz verebilirsiniz. Örneğin, de Llano bazı yaygın vaatlerin şunlar olduğunu söylüyor: "Değişeceğim," "Bu sefer her şeyin farklı olacağına söz veriyorum," ya da "Benden istediğin şeyi yapacağım."
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Uzlaşma arayışı: Örneğin çift terapisine katılmayı kabul ederek eski sevgilinizle uzlaşmaya çalışabilirsiniz.
İlişki koşullarını müzakere etmek: Eski sevgilinizi hayatınızda tutmak için onunla ilişki koşullarını yeniden müzakere etmeye çalışabilir, tam bir ayrılık yerine arkadaşlık, çıkar ilişkisi, açık ilişki veya başka alternatifler önerebilirsiniz.
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Silva, zor olsa da ilişkiyi anımsamamaya çalışın çünkü bunu yaptığınızda sadece ilişkinin hatırlamak istediğiniz anlarını çıkarmış olursunuz diyor. "Hayatınıza geri dönmeleri gerektiğini düşünmeye başladığınızda, anımsamaktan kaçının ve artık birlikte olmamanızın nedenlerini tartın."
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5. AŞAMA: DEPRESYON VE ÜZÜNTÜ
Ayrılıklar acı verici olabilir ve hatta depresyona yol açabilir. Bu aşamada yaşayabileceğiniz bazı düşünce ve davranışlar şunlardır:
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Bunaltıcı üzüntü: Kendinizi sürekli üzgün ve keyifsiz hissedebilirsiniz, bu da işlevlerinizi yerine getirmenizi zorlaştırabilir. Bir zamanlar keyif aldığınız şeyler bile artık heyecan verici görünmeyebilir.
Ağlama nöbetleri: İlişkinizle ilgili anılar ya da hatırlatıcıların tetiklemesiyle kendinizi sık sık ağlarken bulabilirsiniz.
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Umutsuzluk: Gelecekle ilgili bir umutsuzluk duygusu yaşayabilirsiniz. De Llano'ya göre, bu aşamadaki bazı yaygın düşünceler şunlardır: "Bir daha asla sevemeyeceğim", "Sonsuza kadar bekar kalacağım", "Asla aynı şekilde sevilmeyeceğim", "Kendimi yalnız hissediyorum", "Bununla tek başıma başa çıkamam", "Devam edip edemeyeceğimi bilmiyorum" veya "Bu umutsuz hissettiriyor."
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NE YAPMANIZ GEREKİY0R?
Yas tutmanıza izin verin: Bir ayrılıktan sonra yas tutmanın normal olduğunu anlayın. İlişkinin kaybının yasını tutmak için kendinize izin verin. De Llano, "Kendinize ve sürece karşı sabırlı olun" diyor. "Bunu atlatmak" için kendinize baskı yapmaktan kaçının.
Olumsuz düşünceleri yeniden yönlendirin: Olumsuz düşüncelere meydan okuyun ve onları daha olumlu ve dengeli bakış açılarıyla değiştirin. Örneğin, "Sonsuza kadar bekar ve yalnız kalacağım" diye düşünme eğilimindeyseniz, bu düşünceyi "Bekarım ve bu kendimi keşfetmek ve kişisel gelişim için harika bir fırsat. Kendi şartlarımla tatmin edici bir hayat kurma şansım var."
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6. AŞAMA: KABULLENME VE İYİLEŞME
Zamanla iyileşecek ve sonunda kaybınızı kabullenebileceksiniz. Bu aşamada yaşayabileceğiniz bazı düşünce ve davranışlar şunlardır:
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Yeni normali kucaklamak: İlişkinin sona erdiğini anlayabilir ve yeni normali kabul edebilirsiniz.
Daha istikrarlı hissetmek: Duygularınız daha istikrarlıdır ve üzüntü, öfke veya pişmanlık yaşama olasılığınız daha düşüktür.
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7. AŞAMA: BÜYÜME VE DEVAM ETME
Sonunda, yolunuza devam etmeye ve bir kişi olarak büyümeye hazır olduğunuz bir zihin yapısına ulaşacaksınız. Bu aşamada yaşayabileceğiniz bazı düşünce ve davranışlar şunlardır:
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Özsaygıyı yeniden kazanmak: Özsaygınızı yeniden kazanmaya başlayabilir, kendinizden daha emin ve güvende hissedebilirsiniz.
Sosyal hayatınızla yeniden bağlantı kurmak: Arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmaya ve daha fazla sosyal aktiviteye katılmaya başlayabilirsiniz.
Kaynak: VeryWell Mind