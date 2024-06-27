Doğru şeyi yapıp yapmadığınızı merak etmek: Bazen ayrılığın yapılacak en iyi şey olduğuna ikna olursunuz. Diğer zamanlarda, kendinizi belki de, sadece belki de, bunu yürütüp yürütemeyeceğinizi merak ederken bulursunuz.

Tüm senaryoları oynamak: Zihniniz tüm farklı "eğer" senaryolarını oynamaya devam eder: "Ya şunu söyleseydim? Ya onlar bunu yapsaydı? O zaman hala birlikte olur muyduk?"