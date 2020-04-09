Aşk 101 dizisinin konusu ne? Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in oyuncu kadrosunda kimler var? soruları, dizi ile ilgili bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Netflix ilk olarak Hakan Muhafız dizisi ile Türk yönetmen, senarist ve oyuncularla çalışmaya başlamıştı. Ardından Atiye ve Rise of Empires: Ottoman izleyicilerle buluşmuştu. Netflix şimdi Aşk 101 ile yeni bir gençlik ve dram dizisini izleyiciyle buluşturacak. Aşk 101 dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız'ın oturduğu, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Aşk 101 dizisinin başrolünde Pınar DenizKubilay AkaMert YazıcıoğluAlina BozSelahattin Paşalıİpek Filiz YazıcıKaan UrgancıoğluMüfit KayacanBade İşçilTuba Ünsal yer alıyor.

Aşk 101 dizisinin fragmanı;

AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir.

AŞK 101 DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101 dizisinin toplam 8 bölümden oluşan ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayınlanacak.