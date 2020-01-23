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Asiye Nasıl Kurtulur restore ediliyor

23.01.2020 - 16:37 | Güncelleme:
Asiye Nasıl Kurtulur

İstanbul Film Festivali'nin bu yıl restore edeceği film Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1987 yapımı Asiye Nasıl Kurtulur oldu.


İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan Hümeyra’nın rol aldığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1987 yapımı Asiye Nasıl Kurtulur, Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore ediliyor. Film, İKSV tarafından 10–21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. İstanbul Film Festivali’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Sinema Onur Ödülü sahibi Barış Pirhasan’ın Vasıf Öngören’in özgün oyunundan senaryolaştırdığı, sinemamızda kadın temsiline büyük katkılarda bulunan usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın çektiği Asiye Nasıl Kurtulur, seks işçiliği yapan ve “kendini kurtaran” Asiye adlı bir kadının hayat hikâyesini, randevuevinde çalışan kadınların sahneye koydukları oyunlar üzerinden anlatıyor. Anlatıyla şarkıların birbirine uyum sağladığı, müzikli ve fantastik bir sosyal taşlama formundaki film, Vasıf Öngören’in oyununa sadık bir uyarlamayla sisteme karşı durmakla sisteme uymak arasındaki çelişkiyi, sınıf ve cinsiyet eşitsizliğini, para ve erkek-merkezli düzenin kadın bedeni sömürüsünü işliyor.

Atıf Yılmaz’ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur filminin senaryo yazarı Barış Pirhasan, görüntü yönetmeni Kenan Davutoğlu, sanat yönetmeni Metin Deniz, yapımcısı ise Cengiz Ergun. Müziklerini Sarper Özsan’ın  üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Asiye rolünde Sinema Onur Ödülü sahibi Müjde Ar, Ali Poyrazoğlu, Hümeyra, Nuran Oktar, Güler Ökten, Füsun Demirel, Yaman Okay, Yavuzer Çetinkaya, Fatoş Sezer, Defne Halman, Dursun Ali Sarıoğlu, Savaş Yurttaş, Taner Barlas, Ali Yalaz, Tuncay Akça, Yasemin Alkaya yer alıyor..

Asiye Nasıl Kurtulur, 10–21 Nisan tarihlerinde yapılacak 39. İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilecek.

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