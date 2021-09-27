Bakanlıktan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' adlı kitap hakkında yapılan bazı haberler hakkında açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' adlı kitap geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitap hakkında yapılan bazı haberlere yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, bazı medya kuruluşlarında, hakkında olumsuz algı yaratmak üzere haberler yayımlandığını belirterek 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı'nın Türk mutfağının zenginliklerinin ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle yayımlandığını ifade etti.
Söz konusu açıklama şöyle; "Bazı medya kuruluşlarında, hakkında olumsuz algı yaratmak üzere haberler yayımlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' adlı eser, Türk mutfağının zenginlikleri ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle yayımlanmıştır.
Bu eser aynı zamanda Türk mutfağını tüm dünyada tanıtmak ve Türk mutfağının zenginliklerine dikkat çekmek üzere ilan edilen 'Gastronomi Yılı' etkinliklerine ve 2022 yılı içinde gerçekleştirilecek olan Türk Mutfağı Haftası'na destek olmak üzere yayıma hazırlanmıştır.
Dünyada en çok konuşulan diller de dahil olmak üzere yabancı dillerde yayımlanma hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu değerli eser Türkiye'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmış ve okurların ilgisine sunulmuştur.
Halihazırda yoğun ilgi gören ve genel okur kitlesi ile birlikte, ülkemiz kültürü ve mutfağının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüten özel işletmeler ve sivil toplum örgütleri tarafından da yoğun biçimde talep edilen bu değerli eserin satışından elde edilen gelir yine Bakanlığımızın Türk kültürü ve sanatının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yıllardan beri yayımladığı prestij eserlerin basılması ve okurlara ulaştırılması için kullanılacaktır.
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ön söz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır.
Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurlar ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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