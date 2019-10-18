Aşırı kiloluların akciğerlerinde astıma yol açan yağ dokusu tespit edildi

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BBC'de yer alan habere göre, Avustralyalı bilim insanlarının 52 kadavranın akciğerleri üzerinde yaptığı araştırma, aşırı kilolu kişilerin ciğerlerinde tespit edilen yağ dokusunun astıma yol açabileceğini gösterdi.
Bilim insanları, kadavraların akciğerlerinden alınan örnekler üzerindeki inceleme sonucunda yüksek vücut kitle indeksine sahip olanlarda daha fazla yağ dokusu tespit etti.
Aşırı kilonun etkisiyle solunum yollarında oluşan değişimin akciğerlerde iltihaplanmaya yol açtığı ve bunun da kilolu insanlardaki astımın daha çok görülmesinin nedeni olabileceği belirtildi.
Araştırma ekibinden Dr. Peter Noble, aşırı kilolu ve obezlerde halihazırda astım ve buna ilişkin sorunların bulunduğunu, aşırı kilonun problemin kaynağını oluşturan faktör olabileceğini kaydetti.
Araştırmanın vücut ağırlığı ve solunumla ilgili hastalıklar arasındaki bağlantıyı açıklayabilecek önemli bir buluş olduğunu belirten Avrupa Solunum Derneği Başkanı Prof Thierry Troosters da kilolu insanların solunum yollarında meydana gelen değişimlerin obeziteyle ilişkisine dikkati çekti.
Çalışmanın ayrıntıları "The European Respiratory Journal" dergisinde yayımlandı.
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