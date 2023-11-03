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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aşiret liderinden küçük kıza istismar! Bakanlık'tan açıklama geldi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'istismar' açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti" haberine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Haberlere konu olan Z.K.'nin acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir." denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 01:39 Güncelleme: 03.11.2023 - 01:39
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        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aşiret lideri 2 sene boyunca bir kız çocuğunu istismar etti' haberlerine konu olan çocuğun koruma altına alındığını, olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Aşiret lideri 2 sene boyunca bir kız çocuğunu istismar etti' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K., acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezi´ne yerleştirilmiştir. Olay hakkında Bakanlığımız tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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