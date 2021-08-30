Aşiret düğünü! Altınlar havada uçtu!

İHA

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Parkı Taşlıçay Belediyesi Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen Pleki aşiretine mensup Samancı ailesinin düğün törenine katılan davetliler, Servet ve Meltem çiftine altın takmak için birbiriyle yarıştı.

DÜĞÜNE 2 BİN KİŞİ KATILTI

İHA'da yer alan habere göre 2 bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, bürokrasiler ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.

İSTEYENLER DE AŞI OLDU

Düğünde Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan tarafından kurulan aşı standında ise isteyen vatandaşlar aşı olma fırsatı buldu.