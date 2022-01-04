Aşılı ebeveynlerin günahı ne? Haksız yere cezalandırılıyorlar

Covid-19 yaşamımıza her aşaması ile farklı sorunlar getirdi. Bunlardan biri de aşılı ebeveynlerin, çocuklarının karantina sürecine yönelik karşılaştıkları bir problem. Pandemi sürecinde aşılamanın gereklilik ve önemine değinilirken, çocukları hasta olan aşılı ebeveynlerin onların yanında olmalarının önünde engel var. Oysa aynı engel aşısız anne babalar için söz konusu değil. Uzmanlar maruz kalınan bu ayrımcılığın giderilmesi gerektiğini söylüyor. Peki bu nasıl olacak?

DÜZENLEME TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Son çıkan düzenlemede "İki doz aşısını yaptırmış olan kişiler veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirenler, temaslı olsalar bile karantinaya alınmaz ve işine maske ve diğer kurallara dikkat ederek devam edebilir” ifadesi bulunuyor. Uzmanlar bu düzenlemenin çocuğu Covid-19 geçirenler için tekrar gözden geçirilerek değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

AŞILI ANNE BABALARA CEZA

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca konuyla ilgili olarak, “Türkiye’de eğer okula veya kreşe giden bir çocuk ‘Covid-19 pozitif’ ise doğal olarak evde karantinada kalması ve ailesi tarafından bakılması gerekiyor. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de ülkemizdeki uygulama bunun böyle olmadığını gösteriyor” diyor ve devam ediyor; “Çocuk vakalarımızın evde karantinaya alınıp bakılması, ateşleri varsa ateş düşürücü ve diğer ilaçlarının düzenli verilip korunmaları gerekiyor. Buna karşın uygulanan sistem bunun gerçekleşmesine izin vermiyor. Çünkü çocuğu hasta olan anne babalar aşılı oldukları için temaslı da sayılsalar işlerine devam etmek zorunda kalıp (geçmişte olduğu gibi) çocuklarına bakamıyor. Aşısız ebeveynler ise temaslı olmaları halinde işyerlerinden izinli sayılıp evde karantina sürecinde çocuklarıyla kalıp onların bakımlarını üstlenebiliyor. Bu durum aşılı ebeveynlerin cezalandırılması, aşısız ebeveynlerin ise mükafatlandırılması anlamına geliyor” diyor.

Bu noktada yeni bir düzenlemeyle aşılı anne babaların Covid’li çocuklarına bakmalarının sağlanması ve özel sektörün bu konuda ailelere gerekli izinleri vermesi gerekiyor.