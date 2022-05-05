Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde sık karşılaşılan bu sorunun risklerini azaltmak için yapılacaklar var. Fulya Ayak Cerrahi Merkezi’nden Ayak ve Ayak Bileği Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, aşil tendonu nedir? Aşil tendonu kopması belirtileri neler?

AŞİL TENDONU NEDİR?

Op. Dr Selim Muğrabi, herkesin hayatına aşil güçlendirme ve esnetme hareketlerini katması ve rutin hale getirmesi gerektiğini söyleyerek devam ediyor; “Aşil tendonu, vücudumuzda bulunan en uzun ve en önemli tendonlardan biridir. Baldırlardan topuk kemiğine kadar uzanan bu tendon çok güçlü ve esnek bir yapıya sahiptir. Aşil tendonu, ayak parmakların zemine doğru kuvvet uygulamasını ve bu sayede yürüyüp koşmayı sağlayacak güçtedir. Ancak bu kadar güçlü olan bu tendona gereğinden fazla yüklenilmesi hasar görmesine neden olabilir. Aşil tendonun hasar görmesine tıp dilinde ‘Aşil Tendiniti’ denmektedir. Bu soruna genellikle sporcular, gerekli germe egzersizlerini yapmayan, koşu yapan ya da koşu içeren sporlarla ilgilenen kişiler maruz kalır.”

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

*Tendon üzerinde şişlik,

*Koşma gibi egzersizlerin ardından, sürekli kötüye giden ağrı ve sızlamalar,

*Bacakta güç kaybı hissi

*Sabahları uyandıktan sonra ilk 2-3 dakika topuğun 3- 4 cm üstünde hissedilen hassasiyet

*Koşmadan hemen sonra, tendonda hissedilen lokalize veya diffüz ağrılar

*Kasın kullanılmasıyla tendon sertliğinin gözle görülür şekilde azalması

Not: Başka bazı rahatsızlık durumlarında da yukarıdaki semptomlar meydana gelebildiği için en güvenilir teşhis açısından ortopedi uzmanına görünmelisiniz.

TEDAVİDE YAPILMASI GEREKENLER

* 2-3 hafta boyunca yürüme, koşma veya aşil tendonunun kullanılmasını gerektirecek her türlü aktiviteyi yapmayı bırakmak

* Aşil tendonunu güçlendirmek ve esnekliğini artıracak egzersizler ile beraber çeşitli tabanlıklar ve topuk destekleri kullanmak

*Steroid gibi maddeler içermemek kaydıyla antiinflamatuar kullanımı

*Tendonda meydana gelecek hareketleri engellemek için tasarlanmış özel bandajlar

*Doktorun önerisi altında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamak. (Semptomların inatçı olduğu hastalarda PRP enjeksiyonları ya da aşil botu kullanılması gerekebilir.)