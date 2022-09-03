16-25 arası acillere gidiyor!

"ÇOCUKLARDA BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR KALP AÇISINDAN RİSKLİ"

Prof. Dr. Köksal, "Özellikle (bakteriyel) boğaz enfeksiyonları yeterli ve uygun dozda antibiyotikle tedavi edilmezse 20 ila 30'lu yaşlarda maalesef kalp kapak hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda ebeveynlerin çok önemli bir görevi var. Çocuğun hastalığı basit bir boğaz veya eklem ağrısı olarak geçiştirilmemeli, mutlaka doktor kontörlünde tedavisi gerçekleştirilmeli. Tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonlarının kalpte yarattığı hasar, sıklıkla askere giderken kalp kapağında kaçak tespit edilmesiyle ortaya çıkıyor. 40´lı, 50'li yaşlarda ise mitral kapak ameliyatı olması gereken hastalar olarak karşımıza çıkıyorlar. Şayet çocukta boğaz enfeksiyonuna eşlik eden aşırı eklem ağrıları da söz konusu ise mutlaka doktora gidilmeli ve uygun antibiyotik tedavisi ile çocuklar takip edilmeli" dedi.

"BASİT AŞI SEMPTOMLARI İLE KARIŞTIRIYORLAR"

Kovid aşısı olan özellikle 16-25 yaş arası gençlerin miyokardit endişesine de değinen Prof. Dr. Köksal, "Kalbimde olumsuz bir şey mi var paniği ile basit semptomlarla bile acillere başvurulduğunu görüyoruz. Bilmemiz gereken bir şey var, Covid aşısı miyokardite karşı da bizi koruyor aslında. Covid aşısı sonrası miyokardit geçirme riski 50 binde 1 iken, Kovid enfeksiyonunun kendisi miyokardit riskini 10 binde bire çıkarıyor. Bunun da 5´te biri ölümcül oluyor. Kovid aşısı sonrası `benim kalbimde bir şey mi var´ diye acile başvuran gençlerin çoğu halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı gibi aşının sebep olabileceği hafif yan etkiler nedeniyle gidiyor. Velev ki miyokardit saptanmışsa bile, bunun asıl nedeni o an geçirilen Covid veya diğer viral enfeksiyonlar da olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekli. Aşıya bağlı miyokarditte ölüm riski ise 1 milyonda bir. Belki bir uçak kazası geçirme riski kadar bile yok. O nedenle basit aşı semptomları ile (halsizlik, kas ağrısı, güçsüzlük gibi) acillere başvurulmamalı. Kalp kasında sorun olduğunun en önemli göstergesi ileri derecede nefes darlığı, ağır bir halsizlik ve ritim bozukluğudur" diye konuştu.