YENİ RİSK GRUPLARI TANIMLANDI!

Aynı gün içerisinde iki grubun daha aşı öncelik programına alındığını açıklayan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." ifadelerini kullandı.