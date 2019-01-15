Uzmanlar aşı reddiyle ilgili verileri Habertürk'le paylaştı. 2011 yılında 183 bebeğin ailesi aşı yapmayı reddederken bu sayı 2017 yılında 23 bin 650'ye kadar yükseldi. Yani çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı.

"HER YIL 14 BİN 296 ÇOCUK BU YÜZDEN ÖLEBİLİR"

Uzmanlar bu durumun bir felakete dönüşeceğini belirtiyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek. Ayrıca 10 milyar dolar civarında maddi bir kayıp olacak. Aşının tartışılacak hiçbir yanı yok. Çünkü 223 yıl oldu dünyada aşı uygulanmaya başlayalı" diye konuştu.

ÖNEMLİ İDDİA: AŞI KARŞITI OLANLAR KENDİ ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRIYOR

Ceyhan'a göre aşı reddinde en çok etkiyi aşı karşıtı kişiler bırakıyor. Aşı karşıtlarıyla ilgili önemli bir iddiada bulunan Ceyhan, "Aşı karşıtı konuşanların çoğunluğunun çocuklarına aşı yaptırdıklarını biliyoruz. Ancak bu insanlar vatandaşa dönüp 'aşı yaptırmayın, şöyle tehlikeli' diye konuşuyorlar. Hepsini araştırdık bunların" dedi.

Ceyhan, neden aşı karşıtlığı yapılıyor sorusuna ise "Birincisi şöhret olmak için konuşuyorlar. İkincisi bir şey pazarlıyorlar. Yani aşı olma benim şu diyetimi kullan. Muayenehanelerine hasta çekmek için konuşuyorlar" cevabını verdi.

"HİÇBİR MİKROP BESLENEREK ENGELLENEMEZ"

Aşı karşıtlarının gıda tavsiyeleriyle ilgili konuşan Ceyhan, hiçbir mikrobun beslenerek vücuda ulaşmasının engellenemeyeceğine vurgu yaptı. Ceyhan, "Yeterli ve dengeli beslenen bir insana 'Bazı gıdalardan fazla alıp mikroplardan korunun' demek zaten mümkün olmayan bir şey" diye ekledi.

"AJAN GİBİ HASTA PEŞİNDE KOŞUP İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Aşı Türkiye'de zorunlu değil. Ancak bu durumun faturası aile hekimlerine kesiliyor. Ankara Aile Hekimleri Derneği Başkanı Oğuz Çelik, "Eğer aile hekimleri bir bebeğe aşı yapmıyorsa, yapamadığı aşılar, aile hekiminin maaşından kesiliyor. Ajan gibi hastaların peşinde koşuyoruz. Arıyoruz, adreslerine gidiyoruz yine bulamazsak yakınlarına ulaşıyoruz. Çünkü maaşlarımızın kesilmemesi için aşı reddine dair yazılı ve imzalı bir belge almamız gerekiyor. Bu süreç hem bizi çok yoruyor hem de aile sağlığı merkezindeki işleri aksatıyor" diye anlattı.

Aile Hekimi Mustafa Kasap da aşının performans sisteminde değerlendirildiğini söyleyerek, "Aşı çarpanlarıyla beraber ona göre hesaplanıyor. Bu rakam 250 tl ile 500 tl arasında değişebiliyor. Bir bebeğin aynı anda birden fazla aşı yapıldığını düşündüğümüzde bu miktar daha da artabiliyor" dedi.

Aşı; ABD, Fransa, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde zorunlu. AHEF de aşının zorunlu olması için TBMM'ye bir kanun teklifi verdi.

GRİP AŞILAMA ORANI YÜZDE 4

Çocukluk çağı aşılarının yanı sıra yetişkin aşıların oranlarının ço dahadüşük olduğuna vurgu yapan Ceyhan, "Türkiye'de grip aşılama oranı riskli olanların sadece yüzde 4. Batı ülkelerinde yüzde 75 civarında. Zatürre aşısı binde 7. Zatürre aşısı her yıl 2 binden fazla insanın hayatını kurtaran önemli bir aşı" diye ekledi.