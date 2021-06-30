Aşı randevusu değiştirme nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevularını e-Devlet, MHRS ekranlarından alabiliyorlar. Randevusunun olduğu gün işi çıkan vatandaşlarımız 'Aşı randevu değiştirilebilir mi?' Sorusuna yanıt arıyorlar.
AŞI RANDEVUSU DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Aşı randevusu randevu alınan ekran üzerinden istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Tüm bu işlemlerin yapılabildiği aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Aşı sırasının gelmesini bekleyen 55 yaş üstü vatandaşlar için sevindiren haber Sağlık Bakanı'ndan geldi. Yüz binlerce vatandaş, kolay şekilde aşı randevusunun nasıl alınacağını sorguluyor. İşte, MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı...
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
ALO 182 RANDEVU HATTI
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
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