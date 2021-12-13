Araştırma ortaya koydu! Aşı hangi saatte yapılmalı?

HABERTURK.COM

-19 aşıları ile ilgili yeni bir araştırma yaptı. Buna göre, aşının yalnızca dozu değil; yapıldığı saat de antikor seviyesini etkiliyor. Öğleden sonra yapılan aşılar daha fazla antikor üretiyor.

ÖĞLEDEN SONRA YAPILAN AŞIDA ANTİKOR DAHA YÜKSEK

Bilim insanları, 2 bin 190 sağlık çalışanının aşılanmasına ilişkin bir araştırma yürüttü. Buna göre, öğleden sonra yapılan aşıların, sabah saatlerinde yapılan aşılara göre daha fazla antikor ürettiği kaydedildi.

Saatin yanı sıra yaş ve cinsiyet de antikor seviyelerini etkiliyor. Kadınlarda erkeklere; gençlerde ise yaşlılara oranla daha yüksek antikor oluşuyor.

Araştırmacılara göre bu bulgu aşının etkinliğinden en iyi şekilde faydalanmaya olanak sağlayabilir. Aynı araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı diğer Covid aşılarına göre daha fazla antikor üretiyor. Ancak Omicron varyantı karşısında aşının iki dozunun sağladığı antikor seviyesinin düşük kaldığı, üçüncü dozun gerekli olduğu açıklanmıştı.