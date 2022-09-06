Asi Nehri'nde içler acısı tablo!

Asi Nehri´nin kentin can damarı olduğunu söyleyen Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş, "Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Asi Nehri, her sene gitgide kirleniyor. Kimyasallar da aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çöküyor. Normalde, sonbaharın başlangıcında yani yağmurların başladığı tarihlerde Asi Nehri´nin akması gerekirken, tutulan sular vaktinden önce bırakıldığı için ve bahsettiğim gibi kimyasalların aşırı derecede birikmesinden dolayı ve akıntıyla beraber suyun bulanması sonucu balıklar ölüyor, kimyasal zehirlenmeye maruz kalıyorlar. Şu an sadece kefal balık türünün ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Sazan ve diğer tür balıklar daha dayanıklı olduğu için bu kimyasala maruz kalsa da bir şekilde kendini kurtarıyor. Şu an Asi Nehri, kaderine terk edilmiş" dedi.