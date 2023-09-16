Ashton Kutcher tepkilere dayanamadı, istifa etti
Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ile birlikte iki ayrı cinsel saldırıdan 30 yıl hüküm giyen oyuncu Danny Masterson'a destek vermişti. Kutcher, verdiği destekten sonra yönetim kurulunda olduğu, misyonu çocuklara cinsel saldırı karşıtı çalışmalar olan sivil toplum kuruluşundan istifa ettiğini duyurdu
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Ashton Kutcher ve eşi Mila Kunis, iki ayrı cinsel saldırı davasında yargılanmakta olan arkadaşları Danny Masterson için mahkeme yargıcına oyuncunun karakteri hakkında olumlu ifadeler içeren yazılı beyanda bulunmuşlardı.
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ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDULAR
Ashton Kutcher ve Mila Kunis, Danny Masterson'un iki ayrı cinsel saldırıdan suçlu bulunup, 30 yıl hapis cezası alınca bir özür videosu paylaşmalarına rağmen şiddetli eleştirilerin odağında yer almaya devam etti.
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İSTİFA ETTİ
Ashton Kutcher, yaşananların ardından misyonu çocuklara karşı cinsel taciz ve saldırı karşıtı çalışmalar olan sivil toplum kuruluşu Thorn'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.
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"İZİN VEREMEM"
Ashton Kutcher, 14 Eylül tarihli mektubunda sorumluluk alarak yönetim kurulu başkanlığından derhal istifa ettiğini belirtip, "Yargılamadaki hatamın, dikkatleri çabalarımızdan ve hizmet ettiğimiz çocuklardan uzaklaştırmasına izin veremem" ifadelerine yer verdi.
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Ashton Kutcher, ayrıca mahkemeye gönderdiği karakter beyanıyla ilgili, "Gönderdiğim karakter beyanı, deneyimlerini paylaşacak kadar cesur olan mağdurları sorgulamanın bir başka acı örneğidir" açıklamasını yaptı.
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MAHKEME YARGICINA GÖNDERİLEN BEYANDA NE VARDI?
Scientology üyesi olan oyuncu Danny Masterson'ın yargılandığı davanın yargıcına gönderilen karakter beyanında Ashton Kutcher, arkadaşını 'terbiyeli, eşitlikçi ve cömert' bir adam olarak tasvir ettiği, Mila Kunis'in ise Masterson'u 'olağanüstü bir rol model ve arkadaş' ve 'muazzam bir ağabey figürü' olarak övdüğü ifadeler yer almıştı.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram
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