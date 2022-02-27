EN İYİ İŞLERİ GİZLİ KALDI

Aralarında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Iggy Azalea ve Jordyn Woods gibi gösteri dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu birçok ünlüyü defalarca kez ameliyat eden Ghavami, Page Six'e konuştu.

Ashkan Ghavami'nin söylediklerine göre, ünlülerin estetik müdahale geçirdiklerini gözlerden uzak tutma isteği yüzünden "yaptığı en iyi işler" hep gizli kaldı.