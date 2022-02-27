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Ashkan Ghavami: Silahlı korumalarıyla gelip estetik yaptırıyorlar

Ashkan Ghavami: Silahlı korumalarıyla gelip estetik yaptırıyorlar!

Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Iggy Azalea ve Jordyn Woods gibi gösteri dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu birçok yıldızı ameliyat eden estetik cerrahı Ashkan Ghavami, ünlülerin kliniğine nasıl tanınmadan geldiğini anlattı

27.02.2022 - 16:26 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Gösteri dünyasının birçok ünlü isminin görünümünde "neşterin katkısı" olduğu bilinen estetik cerrahı Ashkan Ghavami, bu operasyonların nasıl gizli tutulduğunu, hastalarının kliniğine nasıl tanınmadan geldiğiyle ilgili açıklamarda bulundu. 

  • EN İYİ İŞLERİ GİZLİ KALDI

    Aralarında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Iggy Azalea ve Jordyn Woods gibi gösteri dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu birçok ünlüyü defalarca kez ameliyat eden Ghavami, Page Six'e konuştu.

    Ashkan Ghavami'nin söylediklerine göre, ünlülerin estetik müdahale geçirdiklerini gözlerden uzak tutma isteği yüzünden "yaptığı en iyi işler" hep gizli kaldı.

  • Ghavami, birçok ünlünün kliniğine geldiğini, birçoğunun görüntüsünde beğenmedikleri yerleri düzelttiklerini anlattı. Ashkan Ghavami, sonra da çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi.

  • "GÖRDÜKLERİNİ ANLATMALARINA İZİN YOK"

    Ünlülerin "gizlilik" isteğine her zaman öncelik verdiğini belirten Ghavami, bunu da şu sözlerle ifade etti:

    Sürekli çalışanlarım başından beri biliyorlar ki benim için çalışan herkes bir gizlilik anlaşması imzalamak zorundadır. Yani bu kişilerin, kliniğimde gördükleri ya da duydukları şeyler konusunda konuşmalarına izin verilmiyor.

  • BAZI ÜNLÜLER EVLERİNE ÇAĞIRIYOR

    Doktor Ghavami'nin anlattığına göre, bazı ünlüler onunla görüşmek için kliniğinin bulunduğu binaya gitmiyor. Kimi zaman onların evinde görüşmeleri yapıyorlar. Ama sonuçta operasyon için kliniğe gitmeleri gerekiyor. Anlattığına göre işte bu noktada da Ghavami'nin ofisinin bulunduğu bina devreye giriyor. Çünkü orası da gizliliğe destek olacak özellikler taşıyor. Ghavami'nin kliniği yüksek ve birçok iş yerinin bulunduğu bir binada yer alıyor. Böylece estetik operasyon için giden ünlülerin binanın hangi bölümüne girdiği belli olmuyor. Ünlü estetik cerrah da işte bu özelliği nedeniyle bu binayı tercih ettiğini anlattı.

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