Son dakika haberi: Asgari ücret 2. toplantısı yapıldı! 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yapılan ikinci toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda beklentilerin aksine rakam konuşulmadığı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI İÇİN TARİH BELİRLENMEDİ

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. Kavlak "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.

''ASGARİ ÜCRETE DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK''

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta yapmıştı.

BAKANLIK ANKET PAYLAŞTI

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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