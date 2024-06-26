"BU SENE ASGARİ ÜCRETE TEK BİR ZAM BÜYÜK HATA"

Yaklaşım doğru değil, hatalı ve erken. Her zaman söylüyorum 2025'in Haziran ayında bu konuyu konuşuyor olsaydık ben bunu söylemezdim. Haziran ayında derdim ki, 'Evet bu kaldırılabilecek bir yük. Belli bir seviyeye gelindi' derdim. Ama 2024'ün Haziran'ı için konuşulacak şey bu değil. Sen hâlâ yıllık 75 olan zirveyi gördüğün enflasyonda bunu izah edebileceksen bir ay daha buyurun izah edin. Bunu izah edemezsin.

Ama seneye enflasyonumuz yıllık 30'larda ya da 30'un altına inmiştir o zaman derdik ki 'tamam, artık belli bir seviyeye indi, artık ara zama gerek kalmayabilir ihtiyacı karşılar' diyebilirdik. Bu kadar yüksek enflasyon düzeyinde asgari ücrete tek zam büyük bir hata.