Bakan Işıkhan'dan net açıklama: 2024 asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete aram beklentisi bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin net bir açıklama geldi. Son olarak Türk-İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırması sonucunu paylaştı. Buna göre; Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL'ye yükseldi ve bu yıl ilk kez asgari ücreti geçti. Bu kapsamda gözler "2024 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, asgari ücret ara zammı son dakika açıklamaları...
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Asgari ücret son olarak ocak ayında 17 bin 2 liraya yükseltildi. Hükümet kanadından bu sene ara zam yapılmayacağına dair açıklamalar gelirken; açlık sınırı daha nisan ayında asgari ücreti geçti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, işverenlere seslendi ve asgari ücrete ara zam talebinde bulundu. Peki, 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, detaylar...
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Nisan tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.
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"YIL SONUNDA AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYA YÜKSELECEK!"
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas 1 Mayıs tarihli canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zamma ilişkin konuştu. Barlas, "Önümüzdeki 7 ayda enflasyon durmayacak devam edecek. Göreceli bir düşüş yıllıkta olacak ama aylık artış devam edecek. Aylık artışlar devam ettiğinde şunu göreceğiz; enflasyon her ay yüzde iki bile artsa bugün basit bir hesapla asgari ücret yüzde 20'ler mertebesinde eriyecek.
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Yani yıl sonuna gelindiğinde asgari ücrete ara zam olmazsa açlık sınırının altında bir maaşa maruz kalacak. Hem de bu aydan itibaren. Çünkü 17 binin üzerine yüzde 20 daha koyduğun zaman ben kabaca söyleyeyim bu açlık sınırı 20-21 bin lira arasında gelir.
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Bu durumda asgari ücret zam almazsa açlık sınırının altında kalmış olur. Bu enflasyon yaratacak bahanesine de sığınılmadan temmuzda makul bir şekilde ücretlerde bir artış yapılmasını umut ediyorum. İşveren kesiminin elini vicdanına koyup temmuz ayına gelindiğinde bunun farkında olmalı. Böyle erken bir karar çalışanları madur eder. 1 Mayıs'ta da biz işverenlerden bunu talep etmiş olalım." ifadelerini kullandı.