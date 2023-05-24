OLASI TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

PEK ÇOK ÖDEME KALEMİNİ ETKİLEYECEK

Asgari ücrete Temmuz ara zammı yapılması durumunda kıdem tazminatı, en düşük aylık ihbar tazminatı, emzirme yardımı, GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde de artış olması bekleniyor.