Asgari ücret zammında son durum: İkinci toplantı tarihi belli oldu! 2025 Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammında son durum gündemde yer edinmeye devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. 10 Aralık'ta Asgari ücret tespit komisyonu ilk kez toplanırken 2. ve 3. Asgari ücret komsiyonu toplantı tarihi merak edildi. İlk günkü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Komisyon sonraki günlerde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında toplanacak. Peki 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte Asgari ücret son gelişmeleri…
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Asgari ücret tespit komisyonu 2.toplantı tarihi belli oldu. Net ve brüt asgari ücret rakamı için masaya oturacak tespit komisyonu enflasyon rakamlarını göz önünde bulunduracak. İşçi ve işverenin gündeminde yeni 2025 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşecek toplantılar sonucunda yeni asgari ücret kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, asgari ücret zammında son durum
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ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı tarihi henüz belli değil.
Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.
Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammına ilişkin "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum" diyerek, refah kaybını durduracaklarının altını çizmişti.
Bakan Işıkhan’dan Asgari ücret tespit komisyon toplantısı sonrası açıklama geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, şöyle konuştu:
"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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