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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı, asgari ücret zammında son durum nedir, Bakan Işıkhan açıklaması

        Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi!

        Asgari ücret ara zammı yeniden gündeme geldi. Bu senenin başında asgari ücret hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak olur da bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında gündeme gelebilir" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Işıkhan, asgari ücret hakkında güncel bir açıklama daha yaptı ve "Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi, konuyla ilgili son gelişmeler nedir? İşte, asgari ücret zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:58
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        • 1

          Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret ara zammı yeniden gündeme geldi. Ocak ayında, enflasyonda düşüşün başlayacağını ancak başka bir durum olması halinde Temmuz ayında asgari ücretin artabileceğini açıklayan Bakan Işıkhan'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücret ara zammı ve emekli maaşı zammı hakkında son durumu paylaştı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, asgari ücret ara zammı hakkında detaylar...

        • 2

          2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.

        • 3

          EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA VAR MI?

          Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. " dedi.

          "Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

        • 4

          "ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR" DEMİŞTİ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13 Ocak 2025 tarihinde HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

          Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

          Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.

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