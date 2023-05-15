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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam ve tarih verdi! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam ve tarih verdi! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca çalışan ve işverenin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının ise 22 bin TL'yi bulabileceğini açıkladı. Enflasyon rakamlarına göre şekillenecek olan asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihin en büyük artışının yapılacağını vurguladı. Çalışmaların hazır olduğunun altını Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için rakam ve tarih verdi. İşte 2023 Temmuz asgari ücret ara zammında son durum...

Giriş: 15.05.2023 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari ücret zammında son durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. AK Parti büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin gözden geçirileceğinin altını çizmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklarken gözler Temmuz asgari ücret ara zammına çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete tarihin en büyük artışının yapılacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte 2023 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

  • BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirdi.

  • "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

  • 2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "

  • "HEM ENFLASYON FARKI HEM REFAH PAYI DİKKATE ALINACAK"

    Geçtiğimiz günlerde ise Giresun mitingi sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

  • "GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTTI"

    Bakan Bilgin son olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.

    Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'ten Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör'ün sorularına yanıt verdi.

    Bakan Bilgin EYT başta olmak üzere taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye, Emeklilerde oran çalışmasından asgari ücretlere, tarımsal işçilerden akademik personele değin bir dizi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

  • "ASGARİ ÜCRETTE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMINI YAPTIK"

    Asgari ücret konusunda Türkiye gerçekten çok duyarlı davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yeniden düzenleme yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar asgari ücreti tahrip etti. Bu sene de kimsenin beklemediği zammı yaptık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında maaşı verdik. 8 bin 500 lira yüksek bir para mı? Değil. Bunun altına düşmemesi için belirledik. Asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman yüzde 50 zam yaptınız diyelim. Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da işverenlerinden aynı oranda zam istiyorlar. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 25 oluyor. Bütün ücret sistemini yukarıya doğru değiştiriyoruz asgari ücretle. Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi var. Temmuz'da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

  • TÜRKİYE'DE 7.1 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

    Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor.

  • 2023 ASGARİ ÜCRET OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. 

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

  • "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

  • OLASI TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

  • PEK ÇOK ÖDEME KALEMİNİ ETKİLEYECEK

    Asgari ücrete Temmuz ara zammı yapılması durumunda kıdem tazminatı, en düşük aylık ihbar tazminatı, emzirme yardımı, GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde de artış olması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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