Ağar, ellerini zayıflatacağı için rakam söylemediklerini belirtirken "Rakamı hükümetten veya işverenden bekliyoruz" dedi. Ağar bu yıl büyük ihtimalle üçüncü toplantıda kararın açıklanacağını düşündüklerini belirtti.

"ADİL BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının açılışında açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"2025 yılı asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısına hoş geldiniz. 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün çalışmalarımıza başlıyoruz. Komisyon üyelerimize de şimdiden teşekkür ediyorum. İşçi ve işveren temsilcileriyle birlikte belirlenen ücret, çalışanlara ödenebilecek minimum ücreti belirlemektedir. İşçi temsilcilerini ve işveren temsilcilerini dinliyoruz. Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Ekonomik ve sosyal koşulları detaylı bir şekilde gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz.

Asgari ücrette yapılan artışlar sadece enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak kalmamış aynı zamanda vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırmıştır. Ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artmıştır. İstihdam oranımız da 0,2 puanlık artışla yüzde 49,9 ile tarihimizin en yüksek seviyesini görmüştür. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üretimi, ihracatı ile bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi hale gelmiştir. İşçilerimiz Türkiye’nin yükselen gücünün lokomotifidir. Bu toplantılar sadece bir ücret belirleme meselesi değil, emeğin ve sermayenin birlikte güçlendiği bir dengeyi kurmaktır. İşçinin emeğiyle işverenin yatırım gücünü aynı potada birleştiren bir düzen Türkiye’nin de kalkınma gücü olacaktır. Bizler alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı reddediyoruz. Alın teri ile sermayenin birbirini tamamladığı bir sistemi inşa etmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu aynı zamanda dayanışmanın ve birlikte büyüme vizyonunu ortaya koyan bir idealdir. Bu modelde, çalışma hayatında bireysel çıkarları değil, toplumsal faydayı esas alan, çalışanlarımızın refahını artıran, toplumsal faydayı gözeten çalışmaları esas almaktayız.

İnsan her türlü yapının öznesi ve temelidir. Dolayısıyla işletmelerin temelinde de insan, işçilerimiz ve işverenlerimiz vardır. Çalışanın güçlendiği ortam, işletmelerin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bir işletme, güçlü bir çalışan grubuyla büyür. Bir devlet vatandaşının emeğine saygı duyduğu ve koruduğu zaman güçlenir.

Piyasanın toplumdan bağımsız bir yapıya dönüşmesi en büyük yanılgıdır. Devletin rolü de sadece düzenleyici olmaktan çıkmalı ve çalışanların refahını koruyan bir yapı haline gelmelidir. Her vatandaşımızın emeği değerlidir.