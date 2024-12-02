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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor, ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi nedir?

        Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu

        10 Aralık itibarıyla 2025 asgari ücret tespiti için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil edecek. Aralık ayı sonuna kadar yapılacak 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:25
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        • 1

          Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı itibarıyla başlıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak; İşverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte, detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 10 ARALIK'TA TOPLANIYOR

          Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek.

          Komisyonun, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.

          İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

        • 3

          "ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

          Asgari ücretin, komisyon tarafından belirlendiğini anımsatan Şimşek, "Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE'ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık." diye konuştu.

          Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkati çekerek en düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 yükseldiğini belirtti. Asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttığının altını çizen Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.

        • 4

          MUHALEFET ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?

          CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

          "Biz CHP olarak çok net tavrımızı söylüyoruz; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda da enflasyon zammı öneriyoruz."

          İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

          "Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."

        • 5

          DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

          "Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."

          Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

          "Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım”

        • 6

          Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

          "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil.

        • 7

          TÜRKİYE’DE SAATLİK ASGARİ ÜCRET 3,05 EURO

          AB ülkelerinde genellikle asgari ücret saatlik belirlenirken Türkiye’de günlük olarak belirleniyor. EUROSTAT istatistiklerinde Türkiye’deki brüt asgari ücret 568 euro olarak görünüyor. Ancak, bu veri temmuz ayındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutarı gösteriyor. 2024 yılı ortalama euro kuruna göre hesaplandığında asgari ücretin güncel değeri 549 euroya düşüyor. (Net asgari ücretin güncel değeri ise 466 euro düzeyinde bulunuyor.)

          Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde uygulanan asgari ücreti, bu ülkelerdeki çalışma saatlerini dikkate alarak yeniden hesapladık. Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi bir saatlik çalışma karşılığı 2024 yılında 3,05 euro (ocak ayındaki kurla ise 3,16 euro) kazanıyor.

          Türkiye’nin gerisinde sadece 2,97 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Türkiye’nin önünde ise en yakın 3,18 euro ile Sırbistan yer alıyor. Bu üç ülkenin dışında 4 euronun altında hiçbir ülke bulunmuyor.

          En düşük saatlik asgari ücret sıralamasında Sırbistan’dan sonra 4,26 euro ile Macaristan, 4,50 ile Letonya, 4,63 ile Romanya, 4,73 ile Slovakya, 4,77 euro ile de Çekya geliyor.

          En yüksek saatlik asgari ücret sıralamasında ise 16,96 euro ile Lüksemburg gelirken, bu ülkeyi 16,88 euro ile Hollanda, 14,99’la İrlanda, 14,71’le Almanya, 14,22’yle Belçika, 11,88 euro ile de Fransa izliyor. Komşumuz Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5,92 euro.

        • 8

          2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

          Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek;

          Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

          Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

          Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

          Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

          Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

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