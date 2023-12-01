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        Haberler Gündem Asgari ücret belli oluyor! 2024 Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı...

        Asgari ücret belli oluyor! 2024 Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu!

        Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan asgari ücret toplantısının tarihi açıklandı. İşte, hem toplantı tarihi hem de asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:56
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        • 1

          Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin ilk toplantının tarihi açıklandı ve gözler artık hem toplantı tarihine hem de asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

        • 4

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

          Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        • 5

          2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 6

          Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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