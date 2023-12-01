Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin ilk toplantının tarihi açıklandı ve gözler artık hem toplantı tarihine hem de asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, detaylar...